Katholischer Dekan ruft zur Kirchenwahl per Brief auf

Am kommenden Sonntag, 22 . März 2020 , finden in der gesamten Diözese Kirchengemeinderatswahlen statt. Daran hat sich durch die Corona-​Krise nichts geändert. Im Dekanat Ostalb wird in 104 von 105 Kirchengemeinden gewählt. „Wir freuen uns sehr, dass wir in fast allen Kirchengemeinden wählen können“, sagt Dekan Robert Kloker.

Dienstag, 17. März 2020

In Zeiten der Corona-​Krise wolle man mit der Wahldurchführung ein Zeichen setzen, dass das Leben weitergeht und nicht alles abbreche. Allerdings gibt es nur die Möglichkeit zur Briefwahl. Die Wahllokale bleiben geschlossen. Die Abgabefrist ist am Sonntag,. März umUhr.Für Gemeinden mit Briefwahl auf Antrag werden die Fristen verlängert. In diesem Fall kann die Briefwahl bis Freitag,. AprilUhr beim jeweiligen Pfarramt beantragt werden. Abgabefrist für Wahlbriefe ist dann Sonntag,. April,Uhr.„Wir bitten unsere Gemeindemitglieder den Wahlzettel möglichst im Laufe der Woche per Briefwahl in die dafür vorgesehenen Briefkästen der Kirchengemeinden abzugeben“, teilt Dekanatsreferent Tobias Kriegisch mit. Mitgestalten, Mitreden und Mitentscheiden. Die neuen Kirchengemeinderäte werden in ihre Aufgabe gut geschult starten können. Tobias Kriegisch wird mit einem Team im ganzen Dekanat unterwegs sein, um die Kirchengemeinderäte zu informieren.„Bereits jetzt gilt unser ausdrücklicher Dank allen, die unter den momentan schwierigen Bedingungen die Wahl ermöglichen“, sagen Kloker und Kriegisch. Jetzt gelte es durch die Abgabe der Stimmzettel den Menschen, die in Zukunft Verantwortung übernehmen, den Rücken zu stärken. Deshalb: „Wählen sie ihre Kirchengemeinderäte in dieser Woche!“

