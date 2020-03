Ärztliche Versorgung in Lorch: Notstand droht

Wenn am Monatsende in Waldhausen der niedergelassene Arzt in seiner Praxis die Türen schließt, bedeutet dies für die medizinische Versorgung in der Gesamtstadt einen Notstand. Denn ein Nachfolger ist nicht in Sicht. Eine Erweiterung des „Gelo“ (Gesundheitshaus Lorch) könnte eine Lösung des Problems bieten.

Mittwoch, 18. März 2020

Gerold Bauer

2013

Die Kassenärztliche Vereinigung meint: „Der Bürgermeister kann sehr viel dazu beitragen!“ Genau das sagt auch Dr. Magdalene Hefele-​Golubic. „Die Stadt muss Geld in die Hand nehmen, wir brauchen mehr Räume.“ Am Gesundheitszentrum Lorch könne man noch anbauen, dazu sei aber das benachbarte Grundstück notwendig.



Die Rems-​Zeitung beleuchtet das Problem in der Ausgabe vom 18 . März!



Man war sehr froh, dass mit Dr. Wunderlichein kompetenter und angesehener Nachfolger für die Praxis gefunden werden konnte. Doch Dr. Wunderlich hört – zur Überraschung vieler — Ende des Monats auf. Formal könnte ein Arzt die Praxis von Dr. Johannes Wunderlich übernehmen, aber Bürgermeister Karl Bühler sagt, dass die Waldhäuser Bürger nicht erwarten können, dass von jetzt auf nachher jemand kommt.

