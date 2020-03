Drastische Umsatzeinbrüche in den Restaurants in Gmünd

Foto: nb

Auch wenn die Restaurants in der Stauferstadt noch geöffnet sind – der ganz normale Alltag ist hier momentan weit entfernt. Erst vor wenigen Tagen wurde die Außengarnitur nach draußen gestellt, das warme Frühlingswetter am Mittwoch lud geradezu dazu ein, sich hier mit Freunden zu treffen – bei Bier und einem leckeren Essen. Doch die meisten Tische blieben am Mittag leer.

Mittwoch, 18. März 2020

Nicole Beuther

47 Sekunden Lesedauer



19

1

50

60

70

Familienfeiern, Geschäftsessen – alles abgesagt. „Es gibt Stornierungen bis Ostern“, so Eger.





Wie die Gastronomie versucht, all die Regeln einzuhalten, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.







Die Angst, sich bei einem Covid-​-​Patienten anzustecken, hält viele davon ab, in die Stadt zu gehen. Zudem befinden sich zahlreiche Menschen derzeit zuhause im Homeoffice.Wer kommt, der sitzt ein wenig weiter als sonst von den Nachbartischen entfernt – um das Risiko einer Virus-​Verbreitung einzuschränken, müssen die Gastronomen auf einen Abstand vonMeter zwischen den Tischen achten. Eine weitere Regel einzuhalten fällt angesichts der aktuellen Situation nicht schwer: Die Begrenzung der Besucherzahlen. Gäste sind rar. Das spürt ganz deutlich auch Oliver Eger vom Alpen Wirtshaus am Marktplatz. „Die Umsätze sind drastisch eingebrochen“, berichtet er. „UmbisProzent.“

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

117 Aufrufe

190 Wörter

35 Minuten Online