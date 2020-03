Staufersaga: Die neue Rüstmeisterei ist geprägt von Respekt für Bildhauer Eckhart Dietz

Fotos: Heino Schütte

Nach Verkauf und Abbruch der Rüstmeisterei in Straßdorf hat nun dieser wichtige Zweig des Vereins Staufersaga auf dem Georgishof im Osten Gmünds das neue Domizil bezogen. Dort befand sich das Atelier des unlängst verstorbenen Bildhauers Eckhart Dietz. Seinem Lebenswerk gilt bei den umfangreichen Aufräum– und Umbauarbeiten der größte Respekt der Staufersaga-​Akteure.

Mittwoch, 18. März 2020

Heino Schütte

Der Verein Staufersaga hat den weitläufigen Georgishof im Rahmen eines Erbpachtvertrags von der Stadt Schwäbisch Gmünd übernommen. Rüstmeisterei, Schwertkämpfer, Katapultteam und weitere Gruppierungen wollen dort nun ihr dauerhaftes Domizil einrichten. In den letzten Monaten haben die Vereinsmitglieder schon tausende Arbeitsstunden ehrenamtlich investiert. Es galt und gilt hierbei auch das umfangreiche Erbe des bekannten Gmünder Bildhauers Eckhart Dietz zu sichten, zu sortieren und zu sichern. Ausführlicher Bericht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

