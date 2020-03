Überschlag auf der B298 bei Mutlangen

Überschlag auf der B 298 bei Mutlangen

Foto: Heino Schütte

Auf der B 298 zwischen Gmünd und Abzweig Wetzgau/​Stauferklinik ist es am Mittwochmorgen gegen 8 . 15 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Mitursächlich ist offenbar die seit einem anderen Verkehrsunfall vor einer Woche immer noch abgeschaltete Ampelanlage am Rehnenhof.

Mittwoch, 18. März 2020

Manfred Laduch

23

23

Dort wollte sich eine-​jährige Autofahrerin aus Mutlangen kommend in Richtung Schwäbisch Gmünd in die Bundesstraße hinein tasten. Hierbei kam sie mit einem bergaufwärts herannahenden Pkw ins Gehege. Dessen ebenfalls-​jährige Fahrerin verlor die Kontrolle über ihr Auto und überschlug sich. Beide kamen nach einer ersten Einschätzung der Polizei mit leichten Verletzungen davon und wurden zu einer vorsorglichen Untersuchung in die nahe Stauferklinik gebracht.

