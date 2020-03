Landratsamt aktualisiert Empfehlungen für Rückkehrer aus Südtirol und Risikogebieten

Wegen einer Vielzahl von Urlaubsrückkehrern aus Südtirol, die sich am Wochenende aufgrund von Krankheitssymptomen wie Husten, Schnupfen und Fieber besorgt an das Gesundheitsamt des Ostalbkreises gewandt hatten, hat der Ostalbkreis am Sonntag, 1 . März, vorsorglich Verhaltensempfehlungen ausgesprochen. Nachdem das Robert-​Koch-​Institut heute Vormittag die Corona-​Risikogebiete angepasst hat und Südtirol weiterhin nicht als Risikogebiet eingestuft wird, aktualisiert das Landratsamt Ostalbkreis jetzt in Abstimmung mit dem Landesgesundheitsamt und den verantwortlichen Ministerien seine Empfehlungen.

Montag, 02. März 2020

Nicole Beuther

1 Minute 25 Sekunden Lesedauer



Als Risikogebiete sind — Stand 2 . März 2020 — eingestuft:



In China: Provinz Hubei (inkl. Stadt Wuhan) und die Städte Wenzhou, Hangzhou, Ningbo, Taizhou in der Provinz Zhejiang







Dennoch sollten — so der Rat der Gesundheitsbehörden — grundsätzlich alle Bürgerinnen und Bürger sämtliche Hygienemaßnahmen wie eine intensive Händehygiene, Hygiene beim Husten und Niesen und ausreichend Abstand dringend einhalten.



Personen, die Symptome aufweisen, sollen weiterhin zu Hause bleiben und Kontakte meiden, bis feststeht, ob sie an Corona erkrankt sind. Personen, die sich in einem vom Robert-​Koch-​Institut ausgewiesenen Risikogebiet

aufgehalten haben, sollten 14 Tage nach Rückreise – unabhängig von Symptomen – unnötige Kontakte vermeiden und nach Möglichkeit zu Hause bleiben.



Bei Verdacht auf eine Ansteckung oder bei vorhandenen Symptomen gelten die folgenden Telefonnummern als erste Anlaufstelle: Zuständiger Hausarzt; Geschäftsbereich Gesundheit, Landratsamt Ostalbkreis: 07361 503 ‑ 1900 ; Ostalb-​Klinikum Aalen: 07361 55 – 0 ; Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd: 07171 701 – 0 ; St. Anna-​Virngrund-​Klinik: 07961 881 – 0



Das Landratsamt Ostalbkreis wird weiterhin aktuell über die Entwicklungen informieren und seine Empfehlungen entsprechend anpassen.

Demnach können all diejenigen, die nicht aus einer als Risikogebiet eingestuften Region zurückkehren — also auch dieRückkehrer aus Südtirol — und die keine Symptome wie Husten, Schnupfen, Halskratzen und Fieber oder Durchfall aufweisen, Gemeinschaftseinrichtungen besuchen.D. h. der von den gestrigen Empfehlungen des Landratsamts betroffene Personenkreis wie Schülerinnen und Schüler, Kindergartenkinder und Betreute in Tageseinrichtungen, Lehrkräfte und Betreuungspersonal in Schulen, Erzieherinnen und Erzieher sowie Betreuungspersonal in Kindergärten und Kindertagesstätten sowie Pflegepersonal in Krankenhäusern und Pflegeheimen kann seine jeweilige Einrichtung besuchen.Im Iran: Provinz GhomIn Italien: Region Emilia-​Romagna (neu), Region Lombardei und die Stadt Vo in der Provinz Padua in der Region VenetienIn Südkorea: Provinz Gyeongsangbuk-​do (Nord-​Gyeongsang)

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

406 Aufrufe

343 Wörter

4 Stunden Online