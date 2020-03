Angriff auf Triebwagen-​Schaffner

Am Samstagabend, gegen 20 Uhr, liefen zwei Jugendliche über die Gleise am Bahnhof in Aalen. Ein 41 -​jähriger Triebwagenführer machte die Beiden auf ihr Fehlverhalten aufmerksam. Die 16 und 17 Jahre jungen Männer wurden daraufhin aggressiv und versuchten den Triebwagenführer aus seinem Führerhaus zu ziehen.

Sonntag, 22. März 2020

Rems-Zeitung, Redaktion

22 Sekunden Lesedauer



Als dies misslang, spuckte einer der beiden dem Triebwagenführer ins Gesicht. Anschließend flüchteten sie in Richtung der Innenstadt. Im Rahmen intensiver Fahndungsmaßnahmen konnten die beiden Täter festgestellt werden. Sie wurden vorläufig festgenommen und an ihre Eltern übergeben. Beide Jugendlichen müssen mit einer Strafanzeige rechnen.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

281 Aufrufe

89 Wörter

1 Stunde Online