Die Ostalb bleibt daheim — Hilfsplattformen machen das möglich!

Das Wochenende hat gezeigt, dass nun immer mehr Menschen den Ernst der Lage aufgrund der Corona-​Bedrohung verstanden haben. Unnötige Kontakte wurden bewusst vermieden. Damit sehr viele Menschen, vor allem die Älteren, nicht einmal zum Einkaufen das Haus verlassen müssen, gibt es in immer mehr Orten kommunal oder kirchlich organisierte Lieferdienste. Eine neue Internetseite der RZ informiert darüber: gemein​sam​.rem​szeitung​.de

Sonntag, 22. März 2020

Gerold Bauer

Ein Gespräch mit dem Polizeipräsidium Aalen bestätigte den subjektiven Eindruck.





Das Thema bewegt die Menschen — und die RZ hält die Leser auf dem Laufenden. Natürlich auch am 23 . März!



Ein Blick in den Stadtgarten sowie auf die vielen freien Parkplätze in der Innenstadt von Gmünd ließ am Sonntag recht schnell erkennen, dass die Ostalb den Appell der Regierung beziehungsweise den gemeinsamen Aufruf des Landrats, der Bürgermeister(innen) sowie der Kirchen und der Ärzteschaft ernst nimmt.

#gemeinsam #bleibtdaheim

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb.

