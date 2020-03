Bosch AS schließt Werke in Gmünd für zwei Wochen

Das Corona-​Virus und seine Auswirkungen auf den Auftragseingang führen bei Gmünds größtem Arbeitgeber, Bosch Automotive Steering, zu „Osterferien“ und Kurzarbeit. Darauf haben sich Geschäftsleitung und Betriebsrat am Montag geeinigt.

Montag, 23. März 2020

Manfred Laduch

Arbeitgeber und Betriebsrat haben sich am Montag auf ein dreistufiges Vorgehen geeinigt, das für alle Mitarbeiter*innen am AS-​Standort Schwäbisch Gmünd gilt. In der ersten Stufe können Mitarbeiter*innen in der Zeit vom. bis zum. März nach Absprache mit ihren Vorgesetzen auf freiwilliger Basis Urlaub, Gleitzeit und Freistellungstage nehmen. Wie es mit den Stufen zwei und drei weitergeht, steht in der Dienstags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

