Der erste Sonntag ohne Gottesdienste

Die gedruckten Gedanken samstags in der Rems-​Zeitung sowie geistliche Worte in Videos auf der Facebook– Seite der RZ sind innovative Wege um die Gläubigen auch ohne Gottesdienste zu erreichen. Und an Kirchentüren sollen Texte zum Mitnehmen den Menschen Trost und Hoffnung geben.

Montag, 23. März 2020

Gerold Bauer

Nicht gebückt unter Last ihres Amtes, sondern um mit Straßenkreide eine Verbindungslinie zwischen dem katholischen Münster und der evangelischen Augustinuskirche zu ziehen: So sah man die beiden Dekane Ursula Richter und Robert Kloker am gestrigen Sonntag vor und zwischen ihren Gotteshäusern. Sie drückten damit aus, dass die großen christlichen Konfessionen in dieser besonderen und schweren Zeit verstärkt den ökumenischen Schulterschluss pflegen.

#gemeinsam #bleibtdaheim

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb.

