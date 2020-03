Deutschlands bester Glaser-​Geselle kommt aus Leinzell

Foto: Handwerkskammer

Dass Integration gelingen kann, zeigt das Beispiel von Adulkeriem Alhanafi aus Leinzell. Er ist aus Syrien geflüchtet und nun Deutschlands bester Glaser-​Geselle. Er arbeitet bei der Bühlmaier Fensterbau GmbH.

Montag, 23. März 2020

Manfred Laduch

Der junge Mann hat es beim „PLW“-Wettbewerb (Profis leisten was), bei dem sich jährlich auf Kammer-​, Landes– und Bundesebene mehr alsGesellinnen und Gesellen des Handwerks messen, nach ganz oben geschafft. „Ich mag es, körperlich zu arbeiten und mich jeden Tag in neue Projekte und Aufgaben hineinzudenken. Von Anfang an haben mich mein Chef und meine Kollegen gefördert und unterstützt“, freut sich Adulkeriem Alhanafi über seinen Erfolg.

