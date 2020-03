Ortsdurchfahrt Bargau gesperrt

Die Ortsdurchfahrt Bargau, ab Einmündung Wiesenstraße bis zum Alten Schulhaus, wird ab Mittwoch 25 . März für den Verkehr vollständig gesperrt werden. Grund dafür sind Kanal-​, Leitungs-​, und Straßenbauarbeiten. Eine Umleitung erfolgt über die Umgehungsstraße und ist ausgeschildert.

Montag, 23. März 2020

Heinz Strohmaier

Folge dessen können die Bushaltestellen beim Bezirksamt und in der Stauferstraße nicht mehr angefahren werden. Stadtbus richtet in der Zimmerner Straße eine Ersatzhaltestellen ein, Busfahrgäste werden gebeten, die Aushänge an den Haltestellen, Aushang am Bezirksamt, und im Internet https://​www​.stadt​bus​-gmuend​.de/​.php zu beachten. Diese Verkehrsführung wird voraussichtlich bis Ende Oktober erhalten bleiben.

