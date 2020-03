„Weißt Du noch?“: So sah der Himmelsgarten bei Wetzgau noch vor zehn Jahren aus

Der Landschafts– und Familienpark Himmelsgarten bei Wetzgau kann eine spannende Geschichte erzählen. Noch vor zehn Jahren bestand das Parkgelände aus Wiesen und Äckern. Das ist Schwerpunktthema am Dienstag in der Rems-​Zeitung bei der Fortsetzung der Dokumentation zum Start des Gmünder Stadtumbaus vor zehn Jahren.

2014

In den ursprünglichen Entwürfen für die Landesgartenschaumit dem damit verknüpften Stadtumbau spielte der Stadtteil Wetzgau noch gar keine Rolle. Doch im Verlauf der Planungen stellte sich heraus, dass die in der Stadt vorhandenen Flächen nicht den Mindestanforderungen für eine Gartenschau entsprechen. So entwickelte sich die Idee für den heutigen Landschafts– und Familienpark Himmelsgarten.

