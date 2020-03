Landratsamt bietet jetzt für familiäre Herausforderungen Beratung an

Zahlreiche Menschen können nicht zur Arbeit, Kinder nicht in Kindergärten und Schulen. Auch öffentliche Einrichtungen wie Bäder und Kultureinrichtungen sind geschlossen. Das stellt Familien vor ganz neue Herausforderungen.

Dienstag, 24. März 2020

Eva-Marie Mihai

Zu den geschlossenen Einrichtungen kommt, dass Familien aufgefordert sind, im häuslichen Umfeld zu bleiben und unnötige soziale Kontakte zu vermeiden. Diese Verbote schränken in erheblichem Ausmaß Sozialleben und Gemeinschaft ein. So sind Eltern von heute auf morgen mit ganz neuen Herausforderungen konfrontiert. Diese acht Probleme veröffentlicht das Landratsamt.





Auf einmal ist die ganze Woche über Wochenende: die komplette Alltagsstruktur gibt es nicht mehr – der Alltag muss neu strukturiert werden, neue Regeln und Abläufe müssen gefunden werden. Das verunsichert alle in der Familie.





Den Kindern fehlen ihre Freunde und ihre Freizeitmöglichkeiten, ihre Trainingszeiten in Vereinen, ihre Musikschulstunden, ihre Spielplatzfreunde, ihre Treffen außerhalb der Familie. Den Kindern fehlen ihre Freunde, ihnen ist nach kurzer Zeit langweilig – der ganzen Familie kann buchstäblich „die Decke auf den Kopf fallen“.





Auch für manche Eltern ist der Schulstoff fremd und sie sehen sich nicht in der Lage, den Kindern angemessen zu helfen.











Manche Kinder stehen vor einem Berg an Hausaufgaben und brauchen Hilfe bei der Strukturierung. Die einen erledigen die Aufgaben innerhalb eines halben Tages, die anderen würden das am liebsten ganz nach hinten schieben.Gerade Jugendliche, die kurz vor Schulabschlussprüfungen stehen, entwickeln in dieser Situation unter Umständen Ängste.

