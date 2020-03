Bilderseite der RZ-​Leser: Durch Kinderaugen bleibt die Welt schön

Fotos: Die RZ-​Leser

Vor gut einer Woche haben wir einen Test gemacht: Wir haben ein Bild eines Kindes eines unserer Redakteure bei Facebook gepostet und natürlich auch bei uns in der Zeitung präsentiert und Sie, liebe Leser, gebeten, uns doch ebenfalls die Meisterwerke Ihrer Kinder zuzusenden.

Mittwoch, 25. März 2020

Timo Lämmerhirt

Mit dabei waren unter anderem Bilder an Zimmertüren, worüber die Eltern sicherlich nicht ganz so begeistert waren, Bilder aus Kreide auf der Straße und natürlich ganz viele bunte Bilder mit ganz bekannten Charakteren, wie wir sie alle kennen. An dieser Stelle sagt die Redaktion der Rems-​Zeitung ganz herzlich danke: Ihre Kinder haben auch den Verlagsmitarbeitern in dieser so verrückten Zeit ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Diese wunderschöne Bilderseite finden Sie in der Rems-​Zeitung am Donnerstag.







Haben Sie vielen Dank!!!



An dieser Stelle können wir festhalten: Der Test ist mehr als gelungen. Zahlreiche Bilder haben die Redaktion erreicht, die wir Ihnen auf dieser Seite präsentieren möchten. Der Kreativität war dabei keine Grenzen gesetzt, die Kinder sollten malen, was sie möchten.

