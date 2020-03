Auch ZF Alfdorf arbeitet ab Freitag kurz

Foto: ZF

Betriebsrat und Geschäftsführung am ZF-​Standort Alfdorf haben eine Betriebsvereinbarung zur Kurzarbeit abgeschlossen. Ab Freitag, 27 . März, werden die Alfdorfer Beschäftigten in die Kurzarbeitsphase starten. „Nicht alle Kolleginnen und Kollegen werden in gleichem Maße betroffen sein“, erklärt der Betriebsrat.

Donnerstag, 26. März 2020

Manfred Laduch

20 Sekunden Lesedauer



Wer in welchem Umfang in Kurzarbeit geht, wird durch die Vorgesetzen in den jeweiligen Bereichen gesteuert – die Rahmenbedingungen hierfür hat eine paritätische Kommission aus Betriebsrat und Arbeitgeber festgelegt. Worauf die Kurzarbeit Auswirkungen hat — und worauf nicht -, steht in der Freitags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



#gemeinsam #bleibtdaheim

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb.

267 Aufrufe

82 Wörter

2 Stunden Online