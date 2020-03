Corona-​Verstöße in Gmünd: Betroffene waren unter häusliche Quarantäne gestellt

Nachdem in der Rems-​Zeitung über Verstöße gegen Corona-​Richtlinien berichtet wurde, haben uns Anrufe aus der Bevölkerung erreicht. Die genaue Ursache der Anzeigen genauer erklärt.

Donnerstag, 26. März 2020

Eva-Marie Mihai

Drei Vergehen gegen die Vorschriften in Verbindung mit Corona sind bis Mittwoch in Schwäbisch Gmünd festgestellt worden. So dargestellt in dem Artikel vom Donnerstag „So arbeitet die Polizei in der Coronakrise“ geschrieben. Drei Bürger wurden dabei angetroffen, wie sie entweder zu Partnern oder in einem Fall in die Krankengymnastik gegangen sind. Um Verunsicherung vorzubeugen und die Sache zu präzisieren: Die drei Personen waren ausdrücklich unter häusliche Quarantäne gesetzt. Deswegen handelt es sich in diesen Fällen um Verstöße gegen die Auflagen.







Stand jetzt dürfen Lebensgefährten besucht werden und auch ein Besuch bei der Krankengymnastik wäre unproblematisch – wenn die Personen sich nicht in häuslicher Quarantäne befunden hätten. Denn dann muss man daheim bleiben.





Von einem weiteren Fall lesen Sie am 27 . März in der RZ.

