Evolution des stillen Örtchens

Foto: repro

Die Lage der Nation ist bedenklich: Der Kampf ums Vierlagige an der Supermarktkasse ist ein Armutszeugnis für eine aufgeklärte Gesellschaft. Zurückgeworfen auf das eigene Zuhause in Zeiten, in denen Abstand der neue Anstand ist, konzentrieren sich viele scheinbar auf die Umwandlung des stillen Örtchens in eine Festung, bestehend aus mehrlagigem Toilettenpapier.

Freitag, 27. März 2020

Nicole Beuther

24 Sekunden Lesedauer



Dabei zeigt die Ausstattung der sehr persönlichen Rückzugsmöglichkeiten in der westlichen Welt doch eigentlich, wie weit sich die Menschheit fortentwickelt hat, zumindest in Sachen Hygiene. Darum geht es auch in der aktuellen Wochenende-​Beilage der Rems-​Zeitung. Wie immer gibt es auch noch viele andere lesenswerte Themen.

