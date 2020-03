Großsporthalle wird zu Notfallzentrum

Fotos: edk/​LRA

Wie zuvor in Aalen, soll jetzte auch in Gmünd ein Ärztliches Notfallzentrum eingerichtet werden. Den Raum bietet die Großsporthalle in der Katharinenstraße, in den Kindergarten davor kommen Ärzteräume.

Freitag, 27. März 2020

Eva-Marie Mihai

59 Sekunden Lesedauer



Wenn der Erste Bürgermeister Joachim Bläse als Chef des B-​Teams die Leitung übernimmt, hat er am Montag sofort einen wichtigen Termin. Am Nachmittag treffen sich die Beteiligten in der Gmünder Großsporthalle, um dort ein Ärztliches Notfallzentrum und eine Fieberambulanz einzurichten.





Der Ostalbkreis hat ein solches Zentrum zuvor schon gemeinsam mit dem Malteser Hilfsdienst und dem DRK in Aalen auf dem Greutplatz eingerichtet. Ein vergleichbares soll jetzt in der Katharinenstraße in Gmünd aufgebaut werden. In den Räumen des Kindergartenbetreibers Wippidu sollen Räume für Ärzte geschaffen werden.





Schon heute könnten Lastwagen die ersten Betten anliefern. Allerdings werde das Zentrum erst nach Ostern, also in zwei Wochen, einsatzfähig sein. Am Montag beginnt das Team zu planen, wie die Abläufe in der Sporthalle als Notfallzentrum aussehen könnten – es geht um Themen wie Laufwege, Verpflegung, Sanitärbereiche. „Wir werden dann erst mal ein paar Tage damit beschäftigt sein, die Seitenräume mit den Sportgeräten leerzuräumen.“





28

„Der Landrat hat mit dem Gesundheitsamt verschiedene Szenarien des Verlaufs der Epidemie durchgespielt“, berichtet Bläse. Im Lauf der Woche sei die Entscheidung gefallen, ein zweites Zentrum in Gmünd einzurichten. „Es sollen vorsorgliche Strukturen aufgebaut werden.“ Die Sporthalle sei für diesen Zweck besichtigt und als geeignet befunden worden.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



#gemeinsam #bleibtdaheim

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb.

30 Aufrufe

237 Wörter

10 Minuten Online