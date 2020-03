Normannia Gmünd verpflichtet Adrian Schad als Co-​Trainer

FUSSBALL (cjk). Die Kaderplanung eines jedden Fußballvereins wird in diesen Tagen zu einer kniffligen Übung. Auch wenn der Fußball ruht, muss die Zeit genutzt werden, um die Planungen für die kommenden Monate voranzutreiben.

Freitag, 27. März 2020

So legt der Sportliche Leiter des Fußball-​Verbandsligisten 1 . FC Normannia Gmünd, Stephan Fichter, die Hände nicht in den Schoß, sondern beschäftigt sich intensiv mit den Zukunftsaufgaben. Nach der Verpflichtung von Zlatko Blaskic im Januar 2020 verzichtete der Verein zunächst auf die Bestellung eines Co-​Trainers. Nun hat Fichter in Absprache mit seinem Cheftrainer den Markt sondiert und nun den richtigen Mann gefunden. Es ist der 33 -​jährige Adrian Schad, derzeit Spielertrainer beim A-​Kreisligaverein TV Stetten, der beruflich als Sport– und BWL-​Lehrer an der Kaufmännischen Schule in Waiblingen tätig ist.







