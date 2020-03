Alkoholisiert ins Brückengeländer

Am späten Freitagabend, gegen 22 : 40 Uhr, befuhr ein 42 -​jähriger Audi-​Fahrer die Hauptstraße in Heuchlingen in Richtung Abtsgmünd. Aufgrund seiner Alkoholisierung fuhr er in einer Linkskurve geradeaus und durchschlug hierbei ein schmiedeeisernes Brückengeländer.

Samstag, 28. März 2020

Heinz Strohmaier

30000

Er hatte dennoch Glück im Unglück, denn der Pkw kam noch auf der Brücke zum Stehen. Ein Bad in der Lein blieb dem Fahrer somit erspart. Beim Unfall erlitt er jedoch leichte Verletzungen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwaEuro. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung rechnen.

