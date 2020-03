Skatspielen — ohne Kontakt mit Menschen

Foto: has

Corona heißt die Gefahr, die aber auch die Chance bietet, nach neuen Möglichkeiten in vielen Bereichen zu suchen, in denen man normalerweise in unmittelbaren Kontakt mit anderen Menschen kommt. Zum Beispiel beim Kartenspielen.

Samstag, 28. März 2020

Heinz Strohmaier

41 Sekunden Lesedauer



1

Im Internet gibt es mehrere Möglichkeiten, Skat zu spielen. Die schlechteste Version ist sicher die, gegen den Computer zu spielen. Diese Programme sind schnell durchschaubar und man gewinnt auch mal ein Spiel, das man normalerweise nicht gewinnt. Aber ist das für einen Skatspieler ein Anreiz? Bei Skat-​Online spielt man live gegen menschliche Gegner, die irgendwo auf der ganzen Welt am Computer sitzen und spielen wollen. Insgesamt rund 750 000 Mitglieder hat Skat-​Online, davon sind etwa 20 000 als Turnierspieler registriert. Unsere Samstagsreportage zeigt die Möglichkeit des virtuellen Skatspielens auf.





Der. Gmünder Skatverein Schipp Sieben hat bis Ostern seine wöchentlichen Übungsabende abgesagt, zumal ein Großteil der Mitglieder auch schon im Rentenalter ist. Aber es gibt seit langem schon eine Möglichkeit, trotzdem miteinander und gegeneinander Skat zu spielen. Nämlich bei Skat​-online​.de

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



#gemeinsam #bleibtdaheim

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb.

180 Aufrufe

164 Wörter

4 Stunden Online