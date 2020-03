Baustelle in der Einhornstraße

Ab Montag, 30 . März, bis voraussichtlich Freitag, 3 . April, gibt es in der Einhornstraße im Bereich der Neuen Ortsmitte auf Höhe des DRK-​Pflegezentrums in Straßdorf, eine Verkehrsbeschränkung durch eine halbseitige Straßensperrung der Fahrbahn in Fahrtrichtung Schwäbisch Gmünd.

Sonntag, 29. März 2020

Rems-Zeitung, Redaktion

Der Verkehr wird während der Baumaßnahme durch eine Ampel geregelt. Es ist mit Behinderungen zu rechnen.

