Angst vor Corona-​Virus zeigt sich an vielen Stellen

Fotos: Zimmermann, Caliskan, Bauer

Leere Supermarktregale, die Absage von Veranstaltungen und eine überlastete Notrufleitung: Die Angst vor dem Corona-​Virus zeigt sich aktuell in vielen Bereichen des Lebens. Auch im Ostalbkreis. Die RZ hat sich umgehört.

Dienstag, 03. März 2020

Manfred Laduch

25 Sekunden Lesedauer



Ein dreijähriges Mädchen tut, was auch andere kleine Kinder ab und an machen: Es stopft sich eine kleine Perle in die Nase. So weit, dass sie sich nicht mehr entfernen lässt. Als die Mutter nicht mehr weiter weiß, wählt sie die Notrufnummer. Mehrmals. Doch die Leitung ist belegt. Die Angst vieler Menschen vor dem Coronavirus? An welchen Stellen sie sich aktuell immer wieder zeigt, steht in der Dienstags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

325 Aufrufe

101 Wörter

2 Stunden Online