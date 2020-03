Inge Opferkuch feiert den 85 . Geburtstag

Da muss doch ein Irrtum vorliegen! Da hat bestimmt der Standesbeamte auf der Geburtsurkunde eine falsche Zahl eingetragen. Dass Inge Opferkuch aus Mögglingen am 3 . März ihren 85 . Geburtstag feiert, mag man kaum glauben, wenn man die agile und multifunktionale Ehrenamtlerin erlebt.

Eine „Quotenfrau“ war Inge Opferkuch nie. Das hatte sie auch nicht nötig, denn wo sie aktiv war und sich eingemischt hat, wurde sie aufgrund ihrer Fähigkeiten und ihrer klugen Art respektiert – und das bereits in einer Zeit, als Frauen in politischen Ämtern schon rein zahlenmäßig eher eine Randerscheinung waren. Sie hat als Gemeinderätin, als Funktionären im Turnerbund sowie als treibende Kraft in der Bürgerinitiative „B 29 raus“ außergewöhnliches geleistet.





