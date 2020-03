Druckleitung zwischen Alfdorf und Pfahlbronn

Fotos: has

Eine direkte Durchfahrt durch Alfdorf ist derzeit nicht möglich: Ein Teil der Hauptstraße ist gesperrt. Im Zusammenhang mit der Erweiterung der Sammelkläranlage Leineck und der anschließenden Stilllegung der Kläranlage Alfdorf im 1 . Bauabschnitt von der Einmündung Vorstadtstraße bis zum westlichen Ortsende Alfdorf in der Hauptstraße wird eine Abwasserdruckleitung eingelegt.

Montag, 30. März 2020

Rems-Zeitung, Redaktion

25 Sekunden Lesedauer



2

Diese Maßnahme, die am. März begonnen hat, soll dann Ende Juli abgeschlossen sein und kostet knapp eine halbe Million Euro. Einige Bürger hatten sich (auch in Leserbriefen) beschwert, dass bei den vorbereitenden Maßnahmen auch insgesamt fünf Obstbäume am Rande der Straße gefällt worden sind. Mehr dazu in der Rems-​Zeitung am Dienstag.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



#gemeinsam #bleibtdaheim

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb.

157 Aufrufe

102 Wörter

1 Stunde Online