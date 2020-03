Straßenbauarbeiten in der Vorderen Schmiedgasse

Ab Mittwoch, 1 . April, bis voraussichtlich Samstag, 4 . April, wird die Busspur in der Vorderen Schmiedgasse für den Verkehr gesperrt. Der Normalverkehr kann wie gewohnt fließen. Grund für die Sperrung sind Fräs– und Asphaltarbeiten an der Busspur. Die Sperrung wird voraussichtlich am Samstag, 4 . April, ab 13 Uhr, für den Verkehr wieder freigegeben. Der Stadtbus richtet über diesen Zeitraum Ersatzhaltestellen ein: Am Kalten Markt und in der Fischergasse.