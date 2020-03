Bei Industriebrand: Starke Leistung der Feuerwehr Bopfingen in brennender Halle

Foto: Feuerwehr Bopfingen

Millionenschaden ist am Dienstagmorgen bei einem Brand in einer Industriehalle einer Firma in Bopfingen entstanden. Doch es hätte schlimmer kommen können. Insbesondere die Atemschutzgeräteträger der Feuerwehr Bopfingen zeigten eine starke Leistung.

Dienstag, 31. März 2020

Heino Schütte

In der Industriehalle war am Morgen eine größere und sehr wertvolle Produktionsanlage in Brand geraten. Es sah dramatisch und nicht gut für den gesamten Firmenkomplex aus. Eine riesige Rauchwolke breitete sich über Bopfingen aus. Die Feuerwehr Bopfingen war mit allen Teilortwehren im Einsatz. Obwohl es in der Halle lichterloh brannte und diese total verqualmt war, gelang es den Löschtrupps mit einem beherzten Einsatz das heftige Feuer in kurzer Zeit zu löschen und größeren Schaden im betroffenen Gewerbegebiet zu verhindern. Ausführlicher Bericht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

