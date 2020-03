Im Supermarkt mit Absicht einen Senior angehustet

Foto: gbr

Eine merkwürdige Vorstellung von Spaß haben manche Menschen: In einem Gmünder Supermarkt wurde ein älterer Mann, der zum Schutz vor Corona beim Einkaufen sogar Schutzhandschuhe trug und bewusst Abstand zu anderen hielt, von einem jungen Mann mit Absicht angehustet.

Dienstag, 31. März 2020

Gerold Bauer

Am Montag um kurz nachUhr wurde ein Ehepaar im Alter vonundJahren beim Einkaufen in einem Discounter in der Lorcher Straße vorsätzlich von einem etwa-​jährigen Mann aus kürzester Entfernung angehustet. Der sehr große und schlanke Mann trug eine dunkle bzw. schwarze Arbeitskleidung und war in Begleitung weiterer Männer in derselben Arbeitskleidung. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer/​zu melden.

