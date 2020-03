Mit Alkohol unterwegs

Am Montagabend wurde der Polizei von einer Zeugin mitgeteilt, dass sich ein unter Alkoholeinfluss stehender 67 -​jähriger Fahrzeuglenker mit seinem Chevrolet an einer Tankstelle in der Reutestraße aufhalten wurde. Der Fahrzeuglenker wurde kurze Zeit später von den Polizeibeamten in der Bargauer Straße festgestellt.

Dienstag, 31. März 2020

Rems-Zeitung, Redaktion

Hier hatten sich mehrere Personen vor das Fahrzeug des Fahrzeuglenkers gestellt, um ihn an der Weiterfahrt zu hindern, da sie bemerkt hatten, dass dieser unter starker Alkoholeinwirkung stand. Bei dem-​Jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Seine Fahrzeugschlüssel wurden einbehalten und sein Führerschein sichergestellt. Die Polizei Schwäbisch Gmünd bittet Zeugen, die evtl. durch den Fahrzeuglenker gefährdet wurden, sich unter Telefon/​zu melden.

