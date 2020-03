Gmünder Ausbildungsnacht findet statt

Foto: Manfred Laduch

„Natürlich haben wir uns Gedanken über Corona gemacht und in Bezug auf die Gmünder Ausbildungsnacht einen Abwägungsprozess durchgeführt“, sagt Alexander Groll. „Aber am Ende war uns das Thema Ausbildungsplätze zu wichtig. Deshalb: Stand jetzt findet sie statt!“

Mittwoch, 04. März 2020

Manfred Laduch

Es ist immerhin schon die. große Ausbildungs-​Veranstaltung der Stadt Schwäbisch Gmünd mit ihren Partnern. Und zum siebten Mal findet sie am Abend statt, weil sich dies für die jugendlichen Besucher als der ideale Zeitpunkt erwiesen hat. Termin ist am Freitag,. März, vonbisUhr im CongessCentrum Stadtgarten. Was alles geboten ist, steht in der Rems-​Zeitung vom Donnerstag.

