Dem „Aussterben“ der Dorfgasthäuser entgegenwirken

Dass man die Kirche im Dorf lassen soll, ist ein beliebter Spruch. Inzwischen gilt dies auch für Gasthäuser! Um dem „Aussterben“ der Wirtschaften auf dem Land entgegen zu wirken, bietet das Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum dafür sogar ein ganz spezielles Zuschussprogramm an.

Ein Bild, das man in den Landgemeinden immer häufiger sieht: Am einst so beliebten Treffpunkt – der Dorfkneipe – hängt zwar noch das Wirtshausschild. Aber aus dem Schankraum sind keine fröhlichen Stimmen mehr zu hören, und der Schaukasten mit der Speisekarte ist leer.







Warum dies oft so ist und warum man etwas dagegen tun sollte, steht am 6 . März in der Rems-​Zeitung!



