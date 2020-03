„Donnerschläge“ am Mittwoch: Verursacht von Eurofightern über Aalen und Göppingen

Überschallflüge von Kampfjets haben am Mittwoch bei vielen Menschen im Ostalbkreis für erhebliche Beunruhigung gesorgt. Gleich zweimal wurde von den Maschinen die Schallmauer durchbrochen, was am Boden als explosionsartige Geräusche wahrgenommen wurde. Auf Anfrage der Rems-​Zeitung hat das Luftfahrtamt der Bundeswehr am Donnerstag nähere Einzelheiten dazu erklärt.

Donnerstag, 05. März 2020

Heino Schütte

Das Luftfahrtbundesamt hat auch aufgrund mehrerer Anrufe von besorgten Bürgern die Radardaten ausgewertet. Demnach handelte es sich beim ersten Überschallknall umUhr um ein Kampfflugzeug der Bundeswehr vom Typ Eurofighter. Der Kampfjet flog oberhalb von Aalen im Überschallbereich und befand sich dabei nach Angaben der Bundeswehr in einer Höhe vonFuß über Grund (m), bei einer Geschwindigkeit vonKnoten (km/​h). Der zweite „Donnerschlag“, der vor allem im Gmünder Raum als sehr heftig und teils sogar mit einer Druckwelle wahrgenommen wurde, folgte umUhr, gleichfalls verursacht durch einen Eurofighter, diesmal im Luftraum über Göppingen. Dieser flog in einer Höhe vonFuß über Grund (m), bei einer Geschwindigkeit vonKnoten (km/​h). „Bei beiden Flügen wurden die flugbetrieblichen Bestimmungen eingehalten“, so ergab die Überprüfung des Bundeswehr-​Luftfahrtamtes. Es habe sich um Trainingsflüge gehandelt. Mehr zum Thema am Freitag in der Rems-​Zeitung.

