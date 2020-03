Was dieses Jahr neu ist beim Kinderkinofestival

Foto: mia

Klappe, die Erste: Das 27 . Kinderkinofestival steht an. Welches Programm geboten ist und warum Filmschauen gelernt sein will, erklären die Organisatoren.

Donnerstag, 05. März 2020

Eva-Marie Mihai

44 Sekunden Lesedauer



Was ist der Unterschied zwischen Film konsumieren und Film schauen? Es gibt ihn, sagt Walter Deininger, Betreiber des Kino Brazil und Gründer des Kinderkinofestivals in Schwäbisch Gmünd bei der Vorstellung desselben. Die Antwort: Zuschauer, in diesem Fall – die Kinder, sollen zum Nachdenken angeregt werden sollen – das Sinnieren lernen.





„Wir wollen Kindern und Jugendlichen das Medium Film nahe bringen“, sagt Deininger. „Das sind unsere Zuschauer von morgen.“ Ein paar von früheren Teilnehmern sind auch in die Filmbranche hineingewachsen. Ein Junge nimmt seit 19 Jahren am Drehbuch-​Workshop teil, mittlerweile ist er 19 Jahre alt. „Das Gefühl für Kino bleibt bei vielen haften.“





25

000





Wie das Programm aussieht und welcher Preis neu ist, lesen Sie am 6 . März in der Rems-​Zeitung.



Andere Städte seien richtiggehend neidisch auf das Festival. Und das bei einem lächerlichen Etat, sagt Gerhard Klein. Eine Summe nennen will er nicht. Die Stadt schießt jedes JahrEuro zu.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

117 Aufrufe

177 Wörter

1 Stunde Online