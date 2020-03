Bartholomä will mit Infrastruktur im Wettbewerb punkten

Foto: gbr

Eine „Blümchenschau“ – das ist der Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ schon längst nicht mehr. Vielmehr geht es darum, wie das Leben im Dorf abläuft. Wird das Miteinander der Einwohner gefördert? Nimmt man Rücksicht auf die Natur? Wie steht es um die Kultur im Ort? Bartholomä will die Jury bei diesen Fragen überzeugen.

Freitag, 06. März 2020

Gerold Bauer

33 Sekunden Lesedauer



Bartholomä hat schon 1992 , 2000 und 2008 im Wettbewerb gut abgeschnitten und geht deshalb im Jahr 2020 erwartungsvoll ins Rennen. Ganz abgesehen davon, dass „das Dorf am Rande des Himmels“ in optischer Hinsicht glänzen kann und mit der Traditionspflege (zum Beispiel der Roßtag oder die Museumsscheuer) immer wieder im Blickpunkt steht, geht Bürgermeister Thomas Kuhn davon aus, auch in Sachen Infrastruktur zu punkten.





Ob das funktioniert? Am 6 . März steht in der RZ, warum die Bartholomäer Rechnung aufgehen könnte!



Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Bartholomä ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

132 Aufrufe

134 Wörter

1 Stunde Online