Bosch AS will weitere 1000 Arbeitsplätze abbauen

Foto: esc

Es ist mehr als ein Schock: Bei Bosch AS wird es nicht bei 1000 Entlassungen bleiben, nach 2022 sollen weitere 1000 Stellen gestrichen werden. Damit würde die derzeitige Belegschaft fast halbiert. Betriebsrat und IG-​Metall kündigen Proteste und einen harten Kampf gegen die Pläne der Geschäftsleitung an.

Freitag, 06. März 2020

Edda Eschelbach

Nach der letzten Verhandlungsrunde am Mittwoch bei Bosch AS, in der es um die bisher 1000 Entlassungen ging, gab es zunächst keine Informationen über mögliche Ergebnisse. Diese wurden der Belegschaft am Freitag in zwei Betriebsversammlungen mitgeteilt.



Nach den bereits abgebauten 760 Stellen sollten bis Ende 2022 weitere 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Arbeitsplätze verlieren. Die Verhandlungen darüber laufen seit Monaten. Es fand erst kürzlich ein runder Tisch statt, bei dem es um Möglichkeiten ging, gemeinsam den Arbeitsplatzabbau zu reduzieren. Und am Mittwoch teilte die Geschäftsleitung von Bosch AS am Verhandlungstisch mit, dass nach 2022 weitere 1000 Stellen bis 2026 gestrichen werden sollen.

