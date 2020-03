Wochenende: Sind Sie das?

Behörden und Firmen arbeiten immer öfter mit automatischer Gesichtserkennung. Wie funktioniert sie, was bringt sie? Auf diese Fragen will die Wochenende-​Beilage der Rems-​Zeitung am Samstag Antworten geben. Ein lesenswertes Wochenende steht Ihnen bevor, denn auf 16 Seiten Beilage und weiteren 32 Seiten Tageszeitung gibt es viele weitere interessante Geschichten.

Die biometrische Gesichtserkennung ist weit entwickelt. Wie vertrauenswürdig ist die Verwendung der Daten durch Unternehmen und wie weitreichend ihre Speicherung durch den Staat?„Wir schaffen das einfach nicht mehr“, sind die Worte der Eltern, die erwachsenen Kindern echte Sorge bereiten. Werden die Eltern jetzt richtig alt? Was tun, wenn sie gar nicht mehr zurechtkommen? Wie lassen sich solche Krisensituationen vorausschauend abfedern? Eine Checkliste auf der Seite Kind+Kegel.Und auf der Seite Mensch+Technik geht es um das Thema „Fernsehen - wann man will!“ Nicht nur mit ihrem Komfort schlagen die Mediatheken der öffentlich-​rechtlichen TV-​Sender das konventionelle TV-​Programm. Oft genug sind sie mittlerweile die einzige Möglichkeit, eine Sendung wirklich zu genießen.

