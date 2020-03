Betrunken: Gegen Ampel gefahren

Ein 23 Jahre alter Audifahrer befuhr in der Nacht zum Samstag in Schwäbisch Gmünd die Gmünder Straße in Richtung B 298 . Da er erheblich zu schnell war und zudem noch deutlich betrunken, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Er fuhr danach ein Stück im Grünstreifen, bevor er an der Einmündung mit der Mutlanger Straße über eine Verkehrsinsel fuhr und hierbei mit der Ampelanlage kollidierte.

Samstag, 07. März 2020

Heinz Strohmaier

Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass bei dem Unfall die Ampel vollständig aus der Verankerung gerissen wurde. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit reichte die Ampel aber nicht aus, um den Audi zu stoppen. Er schleudert weiter über die Fahrbahn, schanzt danach über den Bordstein und flog von der Straße. Erst an einem dortigen Baum endet die Fahrt des Audi auf dem Dach mit einem Totalschaden. Insgesamt entstand bei dem Unfall Sachschaden in Höhe von ca.Euro. Wie durch ein Wunder wurde der Fahrer nicht verletzt. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen, da die Beamten an der Unfallstelle erkennen konnten, dass der Fahrer stark betrunken war.

