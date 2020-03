Corona: Besonnene Reaktionen auf der Ostalb

Foto: gbr

Nicht jede Schnupfnase und nicht jeder Husten bedeutet, dass man sich mit dem Corona-​Virus infiziert hat. Dies ist sehr vielen Menschen auf der Ostalb offenbar immer mehr bewusst. Das Gesundheitsamt spricht von besonnenem Verhalten bei Anrufern in Arztpraxen und Kliniken. Weitere Infektionen wurde im Ostalbkreis bislang nicht diagnostiziert, im Rems-​Murr-​Kreis gabe es einen zusätzlichen Fall.

Sonntag, 08. März 2020

Gerold Bauer

40 Sekunden Lesedauer



60

In Remshalden ist am Wochenende eine fünfte Infektion mit dem Coronavirus im Rems-​Murr-​Kreis aufgetreten. Die 70 -​jährige Frau ist positiv auf das Virus getestet worden. Sie hatte sich zuvor in Frankreich aufgehalten. Ob ihr kürzlich verstorbener Mann, der sich zuvor in Afrika aufgehalten hatte, ebenfalls infiziert war, wird noch geprüft.





Aktuelle Informationen, auch über empfohlene Schutzmaßnahmen, findet am am 9 . März in der Rems-​Zeitung.



Wie die Landkreisverwaltung des Ostalbkreises aktuell mitteilt, hat sich die Zahl der positiv auf das Coronavirus Getesteten im Ostalbkreis bislang nicht erhöht. Derzeit sind drei positiv getestete und erkrankte Personen sowie rundweitere Personen, die Kontakt zu einem Erkrankten hatten, in häuslicher Isolation.

