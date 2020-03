Schuldnerberatung des Landkreises: Berater, aber auch Mutmacher

Bei Marion Lillich (links) erfolgt die Anmeldung. Rechts zu sehen ist Silvia Lehnert, eine der Schuldnerberaterinnen. Foto: nb

Bei manchen fließen die Tränen, wenn sie beginnen, ihre Geschichte zu erzählen. Wieder andere machen kehrt, kaum, dass sie das Gebäude betreten haben. Bei der Schuldnerberatung in Gmünd treffen oft viele Emotionen aufeinander, die Probleme sind vielfältig. Manche können ihre Miete nicht mehr bezahlen, anderen drohen Konten-​, Lohn– und Gehaltspfändungen und bei wieder anderen reiht sich eine Mahnung an die nächste.

Sonntag, 08. März 2020

Nicole Beuther

Als Hauptgrund, weshalb jemand in eine Verschuldungssituation geraten ist, nennt sie die Arbeitslosigkeit.







In der Montagausgabe berichtet die Rems-​Zeitung darüber, wie die Schuldnerberatung den Menschen hilft.



Die Anmeldung in Zimmerist der erste wichtige Schritt. Wer es hierher, in das Gebäude am Bahnhofplatz, geschafft hat, dem ist eines gewiss: Unterstützung in einer finanziell schwierigen Situation. „Manche brauchen Mutmacher im Hintergrund“, so Edeltraud Hammele, Leiterin der Schuldnerberatung des Landkreises.

