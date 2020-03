Weniger Publikum bei 24 . Gmünder Automeile

Fotos: Manfred Laduch

Natürlich blieb die 24 . Gmünder Automeile nicht unbeeinflusst von der Corona-​Welle. Die fünf beteiligten Autohäuser verzeichneten deutlich weniger Besucher, waren aber dennoch mit der Veranstaltung nicht unzufrieden.

Sonntag, 08. März 2020

Manfred Laduch

Dass Samstag der schwächere der beiden Automeile-​Tage ist, kennen die Gastgeber schon aus den vergangenen Jahren. Dass diesmal am ersten Veranstaltungstag besonders wenig Gedränge herrschte, erklärte Anton Schaaf, BMW-​Verkaufsleiter im Autohaus Mulfinger, der dennoch insgesamt mit der Automeile nicht unzufrieden war. Was die anderen vier Autohäuser zur Automeile zu sagen hatten, steht in der Montagsausgabe der Rems-​Zeitung.

