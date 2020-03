Coronavirus: Reiseverbote wirken sich deutlich auf Hotel– und Gastronomiebetriebe aus

Kein Tag vergeht derzeit, an dem nicht irgendetwas Neues über den Coronavirus berichtet wird. Seit Freitag gehört Südtirol zu den Risikogebieten, ganz Norditalien ist bereits abgeriegelt. Weniger bis gar keine Reisende wirken sich natürlich auch auf die Wirtschaft aus – vor allem auf die Hotel– und Gastronomiebranche.

Der Deutsche Hotel– und Gaststättenverband DEHOGA informiert auf seiner Internetpräsenz umfassend über das Coronavirus und hat den Hotels und Gaststätten bereits Handlungsrichtlinien zugesandt. Bei einer Umfrage, an der sich 1889 gastgewerbliche Betriebe aus Baden-​Württemberg beteiligt haben, meldeten drei Viertel der Unternehmen deutliche Umsatzrückgänge, was die Aussagen Schiehlens bestätigt. „Die Absagen zahlreicher Messen, Firmenveranstaltungen und Geschäftsreisen treffen die Tourismusbranche massiv“, erklärt DEHOGA-​Landesvorsitzender Fritz Engelhardt auf der Internetpräsenz.





Patrick Schiehlen ist nicht nur sportlich für den Fußball-​Verbandsligisten TSV Essingen verantwortlich und daher auch in Schwäbisch Gmünd kein Unbekannter, Schiehlen leitet in Aalen auch zwei Hotels. Das Aalener Ratshotel hat er von seinen Eltern gepachtet, mit dem „DesignLifestyle Hotel Estilo“ ist er im vierten Geschäftsjahr.Prozent GeschäftsreisendeUnd er spürt die Auswirkungen der Reglementierungen bezogen auf das Coronavirus deutlich. „Wir leben zuProzent von Geschäftsreisenden. Zahlreiche Firmen haben mittlerweile einen Reisestopp ausgesprochen, da ist es ja logisch, dass das aktuell recht schwierig für die Hotels ist“, sagt Schiehlen. Im Vorjahr hatte er zu diesem Zeitpunkt etwa eine Auslastung von rundProzent, aktuell liegt er bei unterProzent – bei beiden Hotels. Das sind fastProzent weniger Gäste, was für ihn zur Folge hat, dass er sich derzeit über Kurzarbeit für seine Angestellten Gedanken machen muss. „Ich lese mich gerade ein die Thematik ein. Das große Problem ist aber doch: Keiner weiß, wie lange das alles nun noch andauern wird. Dieses Problem haben wir in der Hotelbranche aber alle.“ Ein paar Monate könne man solch eine Durststrecke überstehen – aber auch nicht ewig. „Es wird den einen oder anderen erwischen und ich hoffe einfach, dass ich nicht darunter bin“, sagt er mit ernster Miene.

