„Weißt Du noch?“: Vor zehn Jahren sah’s am Jugendpark und an der EULE noch so aus

Fotos: Heino Schütte

Im Rahmen der RZ-​Dokumentation zum Stadtumbau-​Start vor zehn Jahren steht in dieser Woche der frühere Güterbahnhof und das Gleisareal an der Nepperbergstraße im Blickpunkt. Enorm, was sich auch in diesem einst tristen Viertel nun alles zum Positiven verändert hat.

Montag, 09. März 2020

Heino Schütte

50 Sekunden Lesedauer



100

90

100

Im Grunde genommen handelt es sich aber auch um eine Entwicklung, die rückblickend verkehrspolitisch sehr fragwürdig ist. Im Zuge der Neuaufstellung der Bundesbahn zur Bahn AG verlor das Unternehmen das Interesse an kleineren und mittleren Güterbahnhöfen. Dafür wuchs der Schwerlastverkehr auf den Straßen. Einst war auch der Gmünder Güter– und Rangierbahnhof ein lebhafter Umschlagplatz für viele Waren und auch Energieträger wie Kohle und Heizöl. Bis zuMitarbeiter waren hier beschäftigt. Zwei Industriegleise bildeten auch einen direkten Anschluss zu Unternehmen im Bereich Lorcher Straße und Graf-​von-​Sodenstraße (ZF). Der Güterbahnhof verwaiste in dener-​Jahren zusehends. Trauriger Tiefpunkt war der Großbrand im mittleren Teil des rundJahre alten Gebäudekomplexes. Die Gmünder Feuerwehr rettete den Kopfbau sowie den westlichen Flügel des Lagerhauses, damit auch die Grundlage für das zweite Leben des Güterbahnhofs als heutige Zukunfts– und Wissenswerkstatt EULE mit Jugend– und Sportpark. Mehr über den eindrucksvollen Wandel des alten Gleisviertels im Rahmen des Stadtumbaus mit Vorher-​nachher-​Betrachtungen am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

263 Aufrufe

201 Wörter

3 Stunden Online