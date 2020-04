Notfallbetreuung an Gmünder Schulen macht keine Pause

Die Osterferien stehen an. Normalerweise heiß ersehnt und voller Urlaubspläne – nicht in diesem Jahr, in dem alles anders ist. Die Kinder in der Notfallbetreuung werden auch während der Ferien in der Rauchbeinschule beaufsichtigt.

Es ist eine Vorgabe des Kultusministeriums. Demnach können Lehrer auf freiwilliger Basis die Kinder der Notfallbetreuung in den Osterferien betreuen. Das Ministerium begründet: „Es ist erforderlich, dieses Angebot auch in den kommenden Wochen aufrechtzuerhalten, um die in der kritischen lnfrastruktur Tätigen nach Kräften zu unterstützen. Deshalb ist die Notbetreuung an den Schulen, wo immer sie nachgefragt wird, auch in den ab 6 . April 2020 beginnenden Osterferien ungeschmälert anzubieten.“





Den ganzen Text lesen Sie am 1 . April in der Rems-​Zeitung.



Die Bitte an die Schulleiter lautet: „Bitte organisieren Sie diese Angebote in schon bewährter Weise auf der Grundlage der bekannten Regeln weiter.“ Die „bewährte Weise“ in Schwäbisch Gmünd bedeutet, dass die Betreuung vonUhr bisUhr stattfindet, berichtet der geschäftsführende Schulleiter Klaus Dengler. Dabei betreuen städtische Mitarbeiterinnen die Kinder vonUhr bisUhr und die schulischen Lehrkräfte vonUhr bisUhr.

