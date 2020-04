Motorradunfall bei Dewangen: 19-​Jähriger schwebt in Lebensgefahr

Symbolfoto: hs

Ein Motorradunfall am Karfreitag gegen 16 . 30 Uhr auf der Landesstraße zwischen Essingen-​Forst und Aalen-​Dewangen hat drei Schwerverletzte gefordert. Ein 19 -​Jähriger schwebt in Lebensgefahr.

Freitag, 10. April 2020

Heino Schütte

Nach Angaben der Polizei war ein-​jähriger Fahranfänger mit nicht angepasster Geschwindigkeit von Essingen-​Forst kommend in Richtung Dewangen unterwegs, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über seine Maschine verlor. Er versuchte noch zu bremsen, wobei sich seine Kawasaki aus der anfänglichen Schräglage heraus aufstellte und auf die Gegenfahrbahn getragen wurde. Dort prallte das Motorrad gegen ein ordnungsgemäß entgegen kommendes Leichtkraftrad, dessen-​jähriger Lenker und seine-​jährige Mitfahrerin durch den heftigen Aufprall in einen Straßengraben geschleudert wurde. Der-​Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Das Mädchen und der Unfallversursacher zogen sich schwere Verletzungen zu. Zahlreiche Rettungskräfte, darunter zwei Notarztteams, waren vor Ort. Auch ein Rettungshubschrauber des ADAC war im Einsatz, um den Schwerstverletzten in eine Spezialklinik zu bringen.