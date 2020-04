Digitaler Unterricht an den Musikschulen

Der Unterricht an der Musikschule lebt von der Kommunikation und Interaktion und ist zudem geprägt vom sozialen Miteinander. Der Unterricht in den vergangenen Wochen sah ein wenig anders aus und stellte für Lehrer und Schüler eine große Herausforderung dar. Die RZ hat bei den Lehrern der Musikschule Gmünd nachgefragt, was diese Umstellung für sie bedeutet.

Samstag, 11. April 2020

Nicole Beuther

„Für mich war das etwas völlig Neues“, erzählt Ulrike Kuntze-​Meissl, die von einer ungewohnten Situation spricht. Ungewohnt deshalb, weil sie und ihre Kollegen innerhalb von wenigen Tagen ein völlig neues Konzept für ihren Musikschulunterricht entwerfen mussten. Kuntze-​Meissl ist an der Gmünder Musikschule für den Bereich Elementare Musikpädagogik zuständig und unterrichtet regelmäßig Kinder im Vorschulbereich. Im Schwörhaus, wo die Musikschule untergebracht ist, kommen die Kinder im Alter von ein bis sechs Jahren häufig zum ersten Mal mit einer Vielzahl von Instrumenten in Kontakt und erleben, wie wunderbar es ist, gemeinsam ein Lied einzustudieren und zu singen. Die ersten musikalischen Schritte, vor allen Dingen dieses prägende Gemeinschaftsgefühl der Kinder, hatte am 13 . März ein abruptes Ende. An jenem Tag nämlich sah sich auch die Gmünder Musikschule gezwungen, den bisherigen Unterricht auszusetzen. Zumindest solange, wie das Corona-​Virus den Alltag der Menschen – im Großen wie im Kleinen – fest im Griff hat. Seitdem ist eine ungewohnte Ruhe im Schwörhaus eingekehrt.





Wie Musikschullehrer und Schüler nach wie vor kommunizieren und auf welche Weise der Unterricht fortgeführt wird, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.



