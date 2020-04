Großbrand Schwäbisch Gmünd: Hoher Sachschaden und zwei Leichtverletzte

Fotos: Heino Schütte

Voraussichtlich noch den ganzen Ostermontag-​Nachmittag über wird die Gmünder Feuerwehr nach dem Großbrand an der Lorcher Straße mit Nachlöscharbeiten beschäftigt sein. Die Lorcher Straße ist voraussichtlich bis in die Abendstunden gesperrt.

Montag, 13. April 2020

Heino Schütte

Neben der Innenstadtabteilung sind auch die Stadtteil-​Feuerwehren aus Großdeinbach und Straßdorf im Einsatz. Auch die Schnelleinsatzgruppe des DRK-​Kreisverbands ist vor Ort. Ein Feuerwehrmann musste aufgrund von Kreislaufproblemen behandelt werden, ein Bewohner wegen Rauchvergiftung. Auch mit Hilfe von zwei Drehleitern wird das Dach am Nachmittag abgedeckt, um auch noch an die letzten Glutnester heranzukommen. Dachstuhl und Dachgeschosswohnung sind ausgebrannt. Auch die beiden darunterliegenden Wohnungen sind vorerst nicht mehr bewohnbar. EtwaEinsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und DRK waren beziehungsweise sind vor Ort. Das Feuer war gegenUhr ausgebrochen. Nach etwaMinuten hatte die Feuerwehr unter Einsatzleitung von Kommandant Uwe Schubert den Brand unter Kontrolle. Doch es haben sich im verschalten Dach– und Deckenbereich noch etliche Glutnester gebildet. Zur Brandursache gibt es noch keine Hinweise. Der Sachschaden dürfte sich im sechsstelligen Bereich bewegen. Näheres am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

