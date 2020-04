Alltagshelden: Angela und Ralph Christian bringen die RZ ins Haus

Foto: nb

Wenn sich Angela und Ralph Christian morgens um kurz nach sechs Uhr an den Esstisch setzen, um gemeinsam zu frühstücken, dann liegt ein großer Teil des Arbeitstages bereits hinter ihnen. Das Ehepaar aus Iggingen trägt seit neun Jahren die Rems-​Zeitung aus. Eine Arbeit, die dafür sorgt, dass die Beiden von montags bis samstags schon sehr früh auf den Beinen sind.

Dienstag, 14. April 2020

Gerold Bauer

41 Sekunden Lesedauer



Ihr Wecker klingelt kurz vor zwei Uhr, wenige Minuten später geht es hinaus in die Dunkelheit. „Wir haben das anfangs gemacht, um unseren Urlaub zu finanzieren“, berichtet Ralph Christian, der zusätzlich im Außendienst arbeitet, vom Beginn ihrer Tätigkeit. Damals zählte zunächst ein kleiner Bereich in Iggingen zum Bezirk der beiden Austräger. Die Arbeit an der frischen Luft bereitet Freude – inzwischen ist Angela Christian in weiteren Teilen Iggingens sowie in Brainkofen unterwegs, ihr Mann außerdem in Hussenhofen und Eschach. Sie sind zwei von insgesamt 200 RZ-​Austrägern.





Was das in der täglichen Praxis und generell für beide bedeutet, steht am 15 . April in der Rems-​Zeitung!



