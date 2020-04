Alt-​Ochsenwirtin wurde 90 !

Ewald und Margot Mayer vor 30 Jahren in ihrer Metzgerei. Foto: pr

Alt-​Ochsenwirtin aus Lorch, Margot Mayer, feierte am Ostermontag ihren 90 . Geburtstag bei guter Gesundheit. Die große Geburtstagsfeier musste allerdings aus den bekannten Gründen ausfallen.

Der „Ochsen“ in Lorch ist ein alteingesessenes Gasthaus, das man schon in einer Chronik aus dem Jahrfindet. Anfangs dieses Jahrtausends hat Margot Mayer die Wirtshaustüren für Gäste geschlossen, doch nach wie vor treffen sich dort jeden Freitag die Teilnehmer vom Forumplus, die auch am Montag gerne der Inhaberin zum. Geburtstag gratuliert hätten. Aber in Coronazeiten ist das nicht mehr so einfach. So musste die ehemalige Ochsenwirtin stundenlang Glückwünsche am Telefon oder auch mal aus dem Fenster im ersten Stock des Gebäudes entgegennehmen. Sie hat zwar das eine oder andere Wehwehchen, vor allem mit dem Laufen tut sie sich schwer, doch für ihreJahre ist sie noch ganz schön rüstig und sie sagt: „Gottseidank macht der Kopf noch mit!“ So war es für sie auch einfach, der Rems-​Zeitung die vergangenen neun Jahrzehnte Revue passieren zu lassen. Und sie erzählte dabei manch Anekdote zum Schmunzeln. Die Geschichte liest man am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

