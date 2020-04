Josefsbach: Technischer Defekt sorgt für beträchtliche Schaumbildung

Fotos: hs

Zahlreiche Passanten bemerkten am Donnerstagabend im Josefsbach eine beträchtliche Schaumbildung. Auch roch es deutlich nach Abwasser. Die Feuerwehr ging auf Erkundung.

Donnerstag, 16. April 2020

Gerold Bauer

Auch Mitarbeiter des Bauhofs und des Tiefbauamts rückten an. Die Quelle der Gewässerverunreinigung wurde an einem Kanaleinlauf gefunden, der mit dem Regenüberlaufbecken an der Josefsstraße verbunden ist. Nach ersten Erkenntnissen der herbeigeeilten Fachleute war dort ein technischer Defekt die Ursache. Der Zulauf des Schmutzwassers konnte nach etwa einer halben Stunde abgestellt werden.

